UPDATE FOTO | Incendiu pe autostrada A1, nodul Sebeș-Sibiu: TIR cu cauciucuri cuprins de flăcări
Incendiu pe autostrada A1, nodul Sebeș-Sibiu: TIR cu cauciucuri cuprins de flăcări
Un autotren care transporta cauciucuri a luat foc miercuri pe autostrada A1, la nodul rutier Sebeș-Sibiu. Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit prompt pentru stingerea incendiului, alocând o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Citește și: FOTO | INCENDIU la un bar din Câmpeni! Flăcările se manifestă pe o suprafață de 50 de metri. Intervin pompierii
Conform ISU Alba, intervenția este în desfășurare, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate pe unele benzi.
UPDATE 11: 05
Incendiul este în prezent localizat.
Arde în continuare o semiremorcă încărcată cu materiale pentru confecționarea cauciucurilor. Capul tractor nu a fost afectat, fiind decuplat de semiremorcă. Echipele ISU Alba continuă intervenția pentru stingerea completă a focului.
UPDATE 11: 29
Incendiul a fost stins.
