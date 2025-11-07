UPDATE FOTO | Incendiu pe autostrada A1, nodul Sebeș-Sibiu: TIR cu cauciucuri cuprins de flăcări

Incendiu pe autostrada A1, nodul Sebeș-Sibiu: TIR cu cauciucuri cuprins de flăcări

Un autotren care transporta cauciucuri a luat foc miercuri pe autostrada A1, la nodul rutier Sebeș-Sibiu. Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit prompt pentru stingerea incendiului, alocând o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Conform ISU Alba, intervenția este în desfășurare, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate pe unele benzi.

Incendiul este în prezent localizat.

Arde în continuare o semiremorcă încărcată cu materiale pentru confecționarea cauciucurilor. Capul tractor nu a fost afectat, fiind decuplat de semiremorcă. Echipele ISU Alba continuă intervenția pentru stingerea completă a focului.

Incendiul a fost stins.

