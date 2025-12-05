FOTO | INCENDIU lângă stadionul Cetate: Există riscul ca focul să se extindă la autoturismele din zonă. Intervin pompierii din Alba Iulia

INCENDIU lângă stadionul Cetate: Există riscul ca focul să se extindă la autoturismele din zonă. Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tomberon. Autoritățile anunță că flăcările s-ar putea răspândi la autoturismele din zonă.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in Mun. Alba Iulia, str. Samuel Micu (langa Stadion Unirea).

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un tomberon cu posibilitate de propagare la autoturismele parcate in proximitate.

ISU Alba intervine cu: 1 autospeciala de stingere cu apă si spumă.

FOTO: Rol ilustrativ

