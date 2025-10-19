Rămâi conectat

INCENDIU la un garaj din Abrud, în zona blocurilor: Au intervenit pompierii

Ioana Oprean

acum 36 de minute

INCENDIU la un garaj din Abrud, în zona blocurilor: Au intervenit pompierii

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la un garaj din Abrud, în zona blocurilor. 

La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale, au transmis mai mulți martori pentru ziarulunirea.ro.

Din primele informații, s-au înregistrat doar pagube materiale, nimeni nu a fost rănit.

