INCENDIU la un garaj din Abrud, în zona blocurilor: Au intervenit pompierii
Un incendiu a izbucnit duminică dimineața la un garaj din Abrud, în zona blocurilor.
La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale, au transmis mai mulți martori pentru ziarulunirea.ro.
Din primele informații, s-au înregistrat doar pagube materiale, nimeni nu a fost rănit.
