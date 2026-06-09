UPDATE FOTO | INCENDIU la un autoturism în Bucerdea Grânoasă. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la un autoturism în Bucerdea Grânoasă. Intervin pompierii din Blaj
Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 13.00, la un autoturism din Bucerdea Grânoasă. Intervin pompierii din Blaj pentru stingerea flăcărilor.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în localitatea Bucerdea Grânoasă, pe strada Principală.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.
UPDATE: Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor, acesta fiind stins de către pompierii militari.
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