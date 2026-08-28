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28 august – Ziua Internațională a Salvării Montane

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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28 august – Ziua Internațională a Salvării Montane

Ziua Internațională de Salvare Montană a fost instituită în cadrul Congresului CISA-ICAR din 2022, desfășurat la Montreux, Elveția.

Astăzi, 28 august, este marcată Ziua Internațională a Salvării Montane, un prilej de recunoaștere a curajului și dăruirii salvatorilor montani.

Evenimentul este organizat sub egida Comisiei Internaționale de Salvare Alpină – CISA-ICAR, încă din anul 1955. România este reprezentată în această comunitate internațională prin Salvamont România, membru de grad A, alături de structuri de elită din întreaga lume.

Ziua Internațională de Salvare Montană a fost instituită în cadrul Congresului CISA-ICAR din 2022, desfășurat la Montreux, Elveția, potrivit Radio România Brașov. Data de 28 august are o semnificație istorică: în același weekend al anului 1948, la invitația Clubului Alpin Austriac, experți în salvarea montană s-au reunit în stațiunea Wilder Kaiser, punând bazele unei rețele de cooperare internațională care a dus, în 1955, la înființarea oficială ICAR.

Prin această zi sunt celebrate spiritul de comunitate, progresul și angajamentul salvatorilor montani din întreaga lume.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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