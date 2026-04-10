FOTO | INCENDIU la Sebeș: Focul a cuprins o anexă gospodărească de pe strada Dorin Pavel

INCENDIU la Sebeș: Focul a cuprins o anexă gospodărească de pe strada Dorin Pavel

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Sebeș, pe strada Dorin Pavel.

Potrivit informațiilor primite de la apelant, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească, a transmis ISU Alba vineri, 10 aprilie 2026, la ora 12.10.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor pentru acordarea asistenței medicale în cazul în care situația o va impune. În sprijin acționează și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Sebeș.

foto: ISU Alba

