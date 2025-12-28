Rămâi conectat

INCENDIU la Săsciori: Flăcările au cuprins o cabană. Intervin pompierii cu două autospeciale

acum 23 de minute

INCENDIU la Săsciori. Flăcările au cuprins o cabană. Intervin pompierii cu două autospeciale

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale la un incendiu izbucnit la o cabană din comuna Săsciori, localitatea Reci, astăzi, 28 decembrie.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Reci (com.Sasciori).

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o cabană.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Știre în curs de actualizare…

