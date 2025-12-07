INCENDIU la o locuință din Rimetea: O femeie intoxicată cu fum, după ce au ars mai multe aparate electronice dintr-o cameră

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.00, la o locuință din Rimetea. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Rimetea.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj prim ajutor și SVSU Rimetea.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul s-a manifestat în interiorul unei camere la mai multe aparate electronice, la momentul de față incendiul fiind stins de către pompierii militari.

De asemenea, echipajul medical prezent la locul evenimentului asistă o persoană de sex feminin, ușor intoxicată cu fum.

