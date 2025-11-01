INCENDIU la o locuință din comuna Stremț. Pompierii intervin în aceste momente cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit la o locuință din satul Geomal, comuna Stremț, astăzi, 1 noiembrie, în jurul 15:20. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în sat Geomal.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical.

Știre în curs de actualizare…

