VIDEO | INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență

acum 34 de minute

INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență

Un incendiu a izbucnit, joi, 4 decembrie, la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Pianu de Sus, str. Gruiete.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțele alocate pentru această misiune sunt: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă,  un echipaj de prim ajutor si SVSU Pianu.

UPDATE ora 19:29

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului, a transmis ISU Alba.

 FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

