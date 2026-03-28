INCENDIU la o locuință din Ocnișoara: Intervin pompierii din Aiud

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 13.30, la o locuință din Ocnișoara. Intervin pompierii din Aiud cu mai multe autospeciale.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Ocnișoara, comuna Lopadea Nouă.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință pe aproximativ 40mp si un tractor agricol aflat în proximitatea locuinței. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

