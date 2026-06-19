FOTO | Bustul dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, montat în Parcul Dendrologic Ciumbrud: Va fi inaugurat la „Sărbătoarea Rozelor” 2026
FOTO | Bustul dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, montat în Parcul Dendrologic Ciumbrud: Va fi inaugurat la „Sărbătoarea Rozelor” 2026
În Parcul Dendrologic Ciumbrud se monta, vineri, 19 iunie 2026, în prima parte a zilei, bustul dr. Wagner Istvan, părintele trandafirilor din România. Noul bust va fi inaugurat la „Sărbătoarea Rozelor” 2026, programată în zilele de 27 și 28 iunie.
România își datorează o mare parte din parfumul și culoarea grădinilor sale unui singur om. Supranumit pe bună dreptate „părintele trandafirilor”, dr. ing. Wagner István rămâne cea mai importantă personalitate din istoria horticulturii românești în domeniul ameliorării rozelor. Cu o carieră de peste patru decenii dedicată cercetării științifice, Wagner István a reușit să plaseze România pe harta mondială a cultivatorilor de elită, transformând pasiunea pentru flori într-o moștenire națională de o valoare inestimabilă.
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Născut în comuna Unirea, din județul Alba, într-o familie cu tradiție în domeniu, reputatul cercetător și-a legat definitiv numele de Stațiunea de Cercetare Horticolă din Cluj-Napoca. Munca sa de o viață s-a materializat în crearea și omologarea a peste 40 de soiuri noi de trandafiri, recunoscute la nivel internațional pentru rezistența lor sporită, parfumul intens și paleta cromatică unică. Printre cele mai faimoase creații ale sale se numără spectaculosul „Foc de tabără”, elegantul „Auriu de Cluj”, dar și revoluționarul trandafir complet lipsit de spini, o adevărată performanță a geneticii vegetale.
Recunoașterea internațională nu a întârziat să apară, dr. Wagner István ocupând inclusiv funcția de vicepreședinte al Federației Mondiale a Societăților de Roze și fondând Asociația „Amicii Rozelor” în România. Dincolo de tratatele științifice și de volumele de referință lăsate moștenire, cum este celebra lucrare Trandafirii parfumați, spiritul său trăiește și astăzi prin fiecare petală care înflorește în parcurile, rozariile și grădinile botanice din întreaga țară.
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