INCENDIU la o casă din Almașu Mare. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor
Pompierii au intervenit în această dimineață la un incendiu produs în localitatea Almașu Mare, din județul Alba, pentu stingerea unui incendiu care a cuprins o locuință, de aproximativ 60 de metri pătrați.
Potrivit ISU Alba, în cursul dimineții, detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu in loc. Almașu Mare. De îndată, la locul producerii incendiului s-au deplasat 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 ambulanța SAJ și SVSU Zlatna.
La momentul sosirii pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 60mp.
Incendiul a fost stins in limitele găsite, fără victime.
