INCENDIU la Hațegana: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială

Gala „Best of Business” 2022. Consiliul Județean Alba premiază cei mai valoroşi promotori ai economiei judeţului

La sala de evenimente a restaurantului „Leul de Aur” din municipiul Sebeş, a început ”Gala Best of Business 2021”, în cadrul căreia se acordă distincții pentru recunoașterea și susținerea celor mai valoroși promotori ai economiei județului Alba. Evenimentul se află în acest an la cea de-a XVI-a ediţie şi este marcă înregistrată a Consiliului Judeţean Alba.

Se vor acorda distincții celor mai importanți susținători ai economiei județului Alba, reprezentanților celor mai importante companii cu capital românesc și străin care au contribuit substanţial la dezvoltarea economică a judeţului Alba, precum şi promotorilor proiectului de promovare a învăţământului profesional şi dual.

În domeniul industrie sunt premiate companiile la două categorii: întreprinderi mici/mijlocii şi întreprinderi mari. În domeniul agricultură sunt premiate societăţile cu profil agricol din sectoarele vegetal, zootehnic, horticol, ferme mixte, pe următoarele două categorii: ferme mari şi ferme mijlocii.

Criteriile pe baza cărora a fost întocmit clasamentul şi pentru care se acordă trofee şi distincţii sunt:

INDUSTRIE

– contribuţia la bugetul judeţului

– valori semnificative ale exporturilor şi investiţiilor

– cei mai buni angajatori

– numărul de locuri de muncă nou create

– implicarea în viaţa comunităţii

– brand-uri reprezentative ale judeţului

AGRICULTURĂ

– valori semnificative ale producţiilor obţinute în anul 2022 din toate sectoarele agricole

– investiţii realizate în anul 2021

La categoria Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Domeniul INDUSTRIE

1.Implicare semnificativă în viaţa comunităţii

Grupul de firme NOVA

Montana Popa

Art Instal

Oprean si Casa Auto Sebeș

Apidava

Almax Group

Albani Forex

Livio Dario

Lincoln Plus

Adrian Comservice

Dacia

Mobilaiud

Instalatorul

Albatros Gold

Bell Flover

Grup Tico Romania Impex

2.Crearea de noi locuri de muncă de către firme cu capital românesc

SOF Production Stănija

Binal Mob

Grupul de firme NOVA

Transilvania Nuts

Albatros Gold

Lincoln Plus

Axa Porcelaine și Axa Fruct Prod

Dorin Prodimpex

Apis Com

3.Crearea de noi locuri de muncă de către firme cu capital străin

Fair Play Impex

GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics

Avanti Ro și Adda Construct

E KID

4.Cei mai buni angajatori

Pema Electrotehnic

Livio Dario

Adrian Comservice

Cora Office Solution

Ciserom

Dacia

E Kid

Trans Ivinis & Co

Grupul de firme Nova

Avanti Ro și Adda Construct

Apidava

Axa Porcelaine și Axa Fruct Prod

Mobilaiud

Geho Aqua Industries

Marinex

Binal Mob

Montana Popa

Lantic

Simodor Grup

Sof Production Stănija

5. Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital românesc

Grupul de firme Nova

Transilvania Nuts

Mobilaiud

Oprean și Casa Auto Sebeș

Albani Forex

Rapel

Ciserom

Prefera Foods

Lincoln Plus

Axa Porcelaine și Axa Fruct Prod

Pema Electrotehnic

Binal Mob

Albatros Gold

Propack

6. Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital străin

E Kid

Fair Play Impex

7. Cele mai mari investiţii de capital românesc realizate în economia judeţului

Atol Imo

Instalatorul

Livio Dario

Grupul de firme Nova

Oprean și Casa Auto Sebes

Domeniile Boieru

Art Instal

Prefera Foods

Albani Forex

Trans Ivinis & Co

Almax Group

Gea Event și Cămara

Alba Cons

Lincoln Plus

Binal Mob

Urs Construct

Alpin Center Invest

Georgia Catering

Mobilaiud

Birotica

8. Cele mai mari investiţii de capital străin realizate în economia judeţului

GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics

Avanti Ro și ADDA Construct

Fair Play Impex

E KID

9. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului de către firme cu capital românesc

Livio Dario

Pema Electrotehnic

Prefera Foods

Dacia

Oprean și Casa Auto Sebeș

Ciserom

Montana Popa

Albatros Gold

Mobilaiud

Trans Iviniş & Co

Binal Mob

Albani Forex

10. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului de către firme cu capital străin

Fair Play Impex

E KID

GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics

În domeniul AGRICULTURĂ

Categoria Ferme mari

10. Cele mai mari producţii si investiţii în domeniul agricol

Transavia

Grupul de firme Jidvei

Grupul de firme DN Agrar

Categoria Ferme mici și mijlocii

11. Producţii realizate în sector vegetal

Mecsol Galda

Fitomar

Societatea agricolă Vinţana

Societatea agricolă Frăția

Societatea agricolă Sebeşana

Eco Vert

Agro Serv Comp

12. Producţii realizate în sector zootehnic

Albatros Gold

Sipigferm

Aberdeen Angus

13. Producţii realizate în ferme mixte

Speranța E.L.

Bioterra

Unilact Transilvania

Animal Ferma

Stazoo 14 . Producţii realizate în sector horticol (pomicultură, viticultură şi floricultură)

Bioterra Unilact Transilvania Animal Ferma Stazoo Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Domeniile Boieru

Pomicola Boz

Ciumbrud Plant

Molnar Mol-Exim

Fructiflora Ciumbrud

Sarmi Fruct 15. Investiţii majore în agricultura judeţului

Domeniile Boieru Pomicola Boz Ciumbrud Plant Molnar Mol-Exim Fructiflora Ciumbrud Sarmi Fruct Speranța E.L.

Domeniile Boieru

Animal Ferma

Unilact Transilvania

Albatros Gold

Societatea agricolă Vinţana

Fructiflora Ciumbrud

Bioterra

Societatea agricolă Sebeșana

Fitomar

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Categoria Întreprinderi Mari

1. Implicare semnificativă în viaţa comunităţii

Star Assembly

Albalact

Transavia

Grupul de firme Jidvei

Bosch Automotive

Pehart Tec Grup

Star Transmission

Elis Pavaje

IAMU

Florea Grup

Apulum

Cuprumin SA Abrud 2. Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital românesc

Albalact Transavia Grupul de firme Jidvei Bosch Automotive Pehart Tec Grup Star Transmission Elis Pavaje IAMU Florea Grup Apulum Cuprumin SA Abrud IAMU

Florea Grup

Elis Pavaje

Atlas Imobiliare

Grupul de firme Jidvei

Fabrica de arme Cugir

Transavia

3. Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital străin

Saturn

Alpin 57 Lux 4. Cei mai buni angajatori

Alpin 57 Lux Elis Pavaje

Star Transmission

Grupul de firme Jidvei

Star Assembly

VCST Automotive Production Alba

Uzina Mecanică Cugir

IAMU

Pehart Tec Grup

Cupru Min SA Abrud

Transavia

Fabrica de Arme Cugir

Apulum

Albalact

IPEC

Saturn

5. Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital românesc

Cupru Min SA Abrud

Transavia

IPEC

Atlas Imobiliare

Uzina Mecanică Cugir

Fabrica de Arme Cugir

IAMU

Grupul de firme Jidvei

6. Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital străin

Star Assembly

Bosch Automotive

Star Transmission

Apulum

VCST Automotive Production Alba

Pehart Tec Grup

Saturn

7. Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Florea Grup

Transavia

Cupru Min SA Abrud

Elis Pavaje

Grupul de firme Jidvei

Albalact

IPEC

Uzina Mecanică Cugir

Atlas Imobiliare

IAMU

8. Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

Bosch Automotive

Star Assembly

Pehart Tec Grup

Star Transmission

VCST Automotive Production Alba

Alpin 57 Lux

Apulum

9. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc

Transavia

Uzina Mecanică Cugir

IAMU

IPEC

Grupul de firme Jidvei

Atlas Imobiliare

Albalact

Fabrica de arme Cugir

Florea Grup

Cupru Min SA Abrud

10. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin

Bosch Automotive

Star Assembly

Apulum

Star Transmission

Pehart Tec Grup

Saturn

VCST Automotive Production Alba

Alpin 57 Lux

11. Branduri reprezentative ale judeţului

Albalact, Alpin 57 Lux, Apulum, Ciserom, IPEC, Jidvei, Transavia

12. Parteneriate economice de excepţie în dezvoltarea judeţului Alba

TRANSAVIA

IPEC

JIDVEI

BOSCH AUTOMOTIVE

APULUM

ALPIN 57 LUX

Star Transmission şi STAR ASSEMBLY

ALBALACT13. Parteneriatul privind promovarea învăţământului profesional în judeţul Alba – Proiectul „Partenerul tău profesional”

Companii:

Transavia, Bosch Automotive, Star Transmission & Star Assembly, Marinex, Pehart Tec Grup, IPEC, Transilvania Nuts, Uzina Mecanică Cugir, VCST Automotive Production Alba

Instituţii:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

14. GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ

Pentru parteneriatul în susținerea și dezvoltarea economiei rurale a județului Alba

GAL Pe Mureș și Pe Târnave

GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului

GAL Țara Secașelor Alba – Sibiu

GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare

GAL Drumul Iancului

GAL Arieșul Mare

15. ASOCIAȚII PROFESIONALE

Pentru implicarea asociaţiilor profesionale din judetul Alba în susținerea producătorilor locali

Asociaţia Ţara Vinului

Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania

Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor din România

Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Animale Apulum

Asociaţia de dezvoltare agricolă Alba AFRODA

Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba