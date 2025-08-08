Pompierii, alertați după ce într-o locuință din Cugir o oală cu mâncare a fost uitată pe foc

Un incendiu s-a prosus vineri după amiază, în jurul orei 16.45, la Cugir.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in orașul Cugir, str. George Enescu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință”, a transmis ISU Alba.

Pompierii militari au deplasat la fața locului o autospecială de stingere.

Sunt prezenți și pompierii voluntari din Cugir.

Există și un echipaj de prim-ajutor.

UPDATE, ISU Alba:

Este vorba despre o oală cu mâncare uitată pe foc.

Incendiul a fost stins, se lucrează pentru ventilarea spațiul interior al locuinței.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI