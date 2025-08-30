INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți
Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa în Cergău Mic, la o șiră de baloți. Intervin pompierii.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu pe raza localității Cergău Mic.
Este vorba despre un incendiu izbucnit la o șiră de baloți.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Cergău.
