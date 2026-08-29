Curier Județean

Video | Incendiu la Alba Iulia: Un autoturism, cuprins de flăcări în șanțurile Cetății Alba Carolina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu la Alba Iulia: Un autoturism, cuprins de flăcări în șanțurile Cetății Alba Carolina

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în șanțurile Cetății Alba Carolina, sâmbătă, 29 august 2026. Pompierii din municipiu intervin cu două autospeciale.

Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în mun. Alba Iulia, în șanțurile cetății. 

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și 1 autospecială de primă intervenție și comandă.

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