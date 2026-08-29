Foto | Jaded noua cafenea din Alba Mall unde cafeaua de specialitate întâlnește sentimentul de „acasă”
Jaded noua cafenea din Alba Mall unde cafeaua de specialitate întâlnește sentimentul de „acasă”
Începând cu 28 iulie 2026, Alba Iulia are un nou loc în care cafeaua bună, atmosfera cozy și momentele petrecute în tihnă se întâlnesc într-un singur spațiu. Jaded, noua cafenea din Alba Mall, își întâmpină clienții cu un concept cald, relaxat și primitor, creat din dorința de a oferi mai mult decât o simplă cafea.
Numele Jaded are, la rândul său, o poveste personală. Este inspirat de piesa preferată a noilor proprietari, un detaliu care transformă numele cafenelei într-o parte importantă din povestea locului. Astfel, Jaded nu este doar un nume ales pentru sonoritatea sa, ci poartă cu el o amintire și o parte din identitatea celor care au creat acest spațiu.
Cafea de specialitate, cu origini din întreaga lume.
Pentru cei care apreciază cafeaua și vor să descopere gusturi noi, Jaded propune o selecție de cafele de specialitate provenite din trei origini remarcabile.
Sidama – Etiopia, Pampojila – Guatemala și Nasa Wesx – Columbia, aceasta din urmă fiind o variantă decofeinizată, oferă posibilitatea de a descoperi profiluri și experiențe diferite, fiecare cafea având propria personalitate.
Fie că ești un cunoscător al cafelei de specialitate sau pur și simplu îți place să începi ziua cu o cafea bună, Jaded își propune să transforme fiecare ceașcă într-un mic moment de răsfăț.
Un vibe de acasă
Dincolo de cafea, ceea ce definește Jaded este atmosfera. Spațiul a fost gândit ca un loc cozy, cu un vibe de acasă, în care să te simți confortabil indiferent dacă vii pentru câteva minute sau alegi să rămâi mai mult.
Cafeneaua dispune atât de spațiu interior, cât și de o terasă exterioară, fiind potrivită pentru întâlniri cu prietenii, o pauză în mijlocul unei zile aglomerate sau pur și simplu pentru momentele în care vrei să te bucuri de o cafea într-un ambient plăcut.
Iar pentru că o experiență frumoasă este și mai frumoasă atunci când este împărtășită, Jaded este pet friendly. Așadar, prietenii necuvântători sunt și ei bineveniți.
Te așteptăm la Jaded
Cu un concept construit în jurul cafelei de specialitate, al confortului și al lucrurilor simple care fac o zi mai frumoasă, Jaded își propune să devină unul dintre locurile în care albaiulienii se întorc cu drag.
Cafeneaua este deschisă zilnic, de la 09:00 la 21:00, în Alba Mall, Alba Iulia.
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