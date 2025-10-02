INCENDIU la acoperișul unei case din Tiur: Intervin pompierii cu 3 autospeciale

Un incendiu a izbucnit joi noaptea, în jurul orei 22.00, la acoperișul unei locuințe din Tiur. Intervin pompierii din Blaj cu trei autospeciale.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Tiur. Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la acoperișul unei case de locuit.

La misiune participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta cu ardere mocnită și degajare de fum la nivelul acoperișului.

Revenim cu detalii.

Foto: arhivă

