UPDATE | INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Flăcările au izbucnit din cauza unui termoșemineu. Din bloc s-au autoevacuat 8 persoane

INCENDIU într-un apartament din Daia Română! Pompierii intervin de urgență. Care este cauza

Un incendiu a izbucnit într-un apartament din Daia Română, de pe strada principală, astăzi, 8 octombrie, în jurul orei 11:30.

Cel mai probabil, cauza incendiului a fost produsă din cauza termoșemineu, situat la etajul 1 al imobilului, de pe strada Principală din localitate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Daia Romana pe stada Principală.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit în interiorul unui aprtament la un termoșemineu situat la etajul 1, cu degajare de fum.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o echipaj de prim ajutor.

UPDATE ora 11:55:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Se intervine pentru desfumarea spațiului si stingerea in totalitate a incendiului.

Din bloc s-au autoevacuat 8 persoane, fara victime, a transmis ISU Alba.

