INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 58 de minute

în

De

INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în localitatea Sântimbru pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, respectiv o bucătărie de vară.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, potrivit informațiilor transmise de ISU Alba.

Cauza incendiului și eventualele pagube nu au fost încă comunicate, iar intervenția este în desfășurare.

UPDATE 13,20:

Incendiul a fost stins de catre pompierii militari.

A ars o anexă gospodarească pe o suprafață de aproximativ 8mp

