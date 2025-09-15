INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în localitatea Sântimbru pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, respectiv o bucătărie de vară.
La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, potrivit informațiilor transmise de ISU Alba.
Cauza incendiului și eventualele pagube nu au fost încă comunicate, iar intervenția este în desfășurare.
UPDATE 13,20:
Incendiul a fost stins de catre pompierii militari.
A ars o anexă gospodarească pe o suprafață de aproximativ 8mp
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025 Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 8-12 septembrie 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 31.000 de […]
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l Un vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, a fost prins băut la volan pe o stradă din municipiu. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l. Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza […]
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa Marți 16, septembrie 2025, se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului, eseistului și publicistului Ioan Alexandru, una dintre cele mai marcante voci ale literaturii române contemporane, un fervent […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. Daniel David: „O să discut cu Academia Română”
Ministrul Educației vrea să schimbe denumirea disciplinei „Istorie”: Noul titlu, Istoria României” sau „Istoria românilor”. „O să discut cu Academia...
15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone
15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Curier Județean
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Detașamentul de...
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 8 – 12 septembrie 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 31.000 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...