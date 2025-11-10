TRAGEDIE în comuna Meteș, ca urmare a unui incendiu: O femeie a fost găsită de pompieri moartă
INCENDIU în satul Ampoița: O persoană, posibil decedată. Pompierii intervin de urgență
Pompierii din Alba Iulia intervin la un incendiu izbucnit la mobilierul unei locuințe din satul Ampoița. Din primele informații, o femeie a fost găsită moartă de salvatori în urma intoxicației cu monoxid de carbon.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Ampoița. Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la mobilier din interiorul unei camere a unei locuințe, posibil o persoană decedată în interior.
Salvatorii intervin cu: 1 autospecială hidroperforare.
UPDATE ora 22:42
Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Incendiul la momentul de foata a fost stins de catre pompierii militari.
In interiorul locuinţei a fost identificată o persoana de sex feminin, care, ca urmare a evaluării medicale de catre echipajul medical(SAJ), a fost declarat decesul acesteia, fiind intoxicată cu monoxid de carbon, a transmis ISU Alba.
