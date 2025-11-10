Rămâi conectat

TRAGEDIE în comuna Meteș, ca urmare a unui incendiu: O femeie a fost găsită de pompieri moartă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

INCENDIU în satul Ampoița: O persoană, posibil decedată. Pompierii intervin de urgență

Pompierii din Alba Iulia intervin la un incendiu izbucnit la mobilierul unei locuințe din satul Ampoița. Din primele informații, o femeie a fost găsită moartă de salvatori în urma intoxicației cu monoxid de carbon.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Ampoița. Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la mobilier din interiorul unei camere a unei locuințe, posibil o persoană decedată în interior.

Salvatorii intervin cu: 1 autospecială hidroperforare.

UPDATE ora 22:42

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul la momentul de foata a fost stins de catre pompierii militari.

In interiorul locuinţei a fost identificată o persoana de sex feminin, care, ca urmare a evaluării medicale de catre echipajul medical(SAJ), a fost declarat decesul acesteia, fiind intoxicată cu monoxid de carbon, a transmis ISU Alba.

FOTO | Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului „Toamna Arieșană". Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

10 noiembrie 2025

De

Radu Petru Stanciu, un tânăr din județul Alba, a obținut Trofeul Festivalului. Aceasta este a doua performanță importantă a tânărului în ultimele săptămâni Tânărul Radu Petru Stanciu, din localitatea Inoc, județul Alba, cursant al Centrului Cultural „Augustin Bena" din Alba Iulia, a obținut Trofeul Festivalului la categoria de vârstă 12-14 ani, în cadrul celei de-a […]

Ştirea zilei

Zeci de ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba. Hotărâre la Tribunalul București

Unirea Ziarul

Publicat

acum 5 ore

în

10 noiembrie 2025

De

Zeci de ani de închisoare într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani cu firme și inculpați din Alba. Hotărâre la Tribunalul București Peste 30 de ani de închisoare în regim de detenție este suma pedepselor aplicate de Tribunalul București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în care este implicați patroni și […]

Ştirea zilei

VIDEO | Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

10 noiembrie 2025

De

Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit după întâlnirea de luni, 10 noiembrie 2025, cu o parte din angajații STP, și despre planurile administrației […]

