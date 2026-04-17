UPDATE | INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii
Un autoturism ar fi fost curpins de flăcări, astăzi, 17 aprilie 2026, în jurul orei 17:30, în parcarea de la Alba Mall. Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Conform ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Alba Iulia, in parcare la Alba Mall.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la un autoturism.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.
UPDATE ISU Alba:
Incendiul a fost stins de către pompierii militari. Au ars cabluri electrice din zona compartimentului motor, a precizat ISU Alba.
UPDATE | INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii Un autoturism ar fi fost curpins de flăcări,...
