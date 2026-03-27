INCENDIU în Lancrăm: Flăcările au cuprins o autoutilitară. Intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit, potrivit apelantului care a contactat numărul de urgență 112, la o autoutilitară.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Lancram, Sebes.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifesta la o autoutilitara, fara victime.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

