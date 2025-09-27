VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe
INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o casă. Intervin pompierii
Un incendiu s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025.
Focul a cuprins o casă.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in orașul Cugir.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Cugir”, a transmis ISU Alba la ora 20.45.
UPDATE, ISU Alba, ora 21.10: Incendiul se manifestă la o locuință și la mai multe anexe aflate in proximitate, pe o suprafața de aproximativ 260 de metri pătrați.
Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.
video: Recean Florin
