VIDEO | INCENDIU de proporții în Cugir: Focul a cuprins o locuință și mai multe anexe

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

De

INCENDIU în Cugir: Focul a cuprins o casă. Intervin pompierii

Un incendiu s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025.

Focul a cuprins o casă.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in orașul Cugir.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Cugir”, a transmis ISU Alba la ora 20.45.

UPDATE, ISU Alba, ora 21.10: Incendiul se manifestă la o locuință și la mai multe anexe aflate in proximitate, pe o suprafața de aproximativ 260 de metri pătrați.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

video: Recean Florin

