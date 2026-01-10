UPDATE | INCENDIU în comuna Vințu de Jos: O cabană din zona Dealu Ferului arde generalizat

INCENDIU în comuna Vințu de Jos: Focul a cuprins o locuință din zona Dealu Ferului

Un incendiu sâmbătă după amiază s-a produs în comuna Vințu de Jos.

Focul a cuprins o locuință din Dealu Ferului.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Vințu de Jos, zona Dealu Ferului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingerea cu apă și spumă și SVSU Vințu de Jos”, a transmis ISU Alba, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, la ora 16.10.

UPDATE, ISU Alba, ora 16.45:

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o cabană, pe o suprafață de aproximativ 150 mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului de către pompierii militari.

Fără victime.

foto: arhivă

