INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: Focul a cuprins o șură din Tătârlaua

Un incendiu s-a produs în seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026 în satul Tătârlaua, din comuna Cetatea de Baltă.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Tătârlaua.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (șură).

Misiunea este in dinamică, revenim cu detalii.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor, Det. Târnăveni și SVSU Cetatea de Baltă”, a transmis ISU Alba la ora 19.08.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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