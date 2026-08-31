Incendiu în Alba Iulia: Focul a cuprins o anexă gospodărească din Micești

Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 31 august 2026, în Micești.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Alba Iulia, localitatea Micești, strada Trestiei.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 16.05.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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