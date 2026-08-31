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Foto știrea ta | Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

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Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului

Un urs a fost omorât de un șofer pe autostrada A10, Sebeș–Turda, în zona Decea. Animalul a fost surprins de un autoturism și nu a mai putut fi salvat în urma impactului.

Un urs de dimensiuni reduse, cel mai probabil un pui, a fost accidentat mortal pe autostrada A10, Sebeș–Turda, în zona localității Decea. Animalul ar fi ajuns pe partea carosabilă, unde a fost surprins de un șofer care nu a mai putut evita impactul.

În urma coliziunii, ursul a murit, trupul acestuia fiind găsit ulterior pe marginea autostrăzii. 

Din imaginile surprinse la fața locului se poate observa că este vorba despre un animal de dimensiuni mici. Un cititor al publicației ziarulunirea.ro a transmis mai multe fotografii realizate în zona respectivă și a precizat că animalul a fost lovit în cursul dimineții: 

„A fost lovit în această dimineață pe autostrada A10, în zona Decea. Pare mai mic, e puiuț”, a transmis cititorul.

Reprezentanții IPJ Alba au explicat, pentru ziarulunirea.ro, că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba va prelua animalul și va efectua toate procedurile necesare în astfel de situații. În ceea ce privește șoferul implicat, în cazul în care va fi necesară eliberarea unei autorizații, aceasta va fi emisă de polițiștii din cadrul Brigăzii Autostrăzi.

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