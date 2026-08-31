Foto știrea ta | Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului
Un pui de urs a fost călcat și omorât pe autostrada A10, Sebeș–Turda: Animalul a rămas pe marginea drumului
Un urs a fost omorât de un șofer pe autostrada A10, Sebeș–Turda, în zona Decea. Animalul a fost surprins de un autoturism și nu a mai putut fi salvat în urma impactului.
Un urs de dimensiuni reduse, cel mai probabil un pui, a fost accidentat mortal pe autostrada A10, Sebeș–Turda, în zona localității Decea. Animalul ar fi ajuns pe partea carosabilă, unde a fost surprins de un șofer care nu a mai putut evita impactul.
În urma coliziunii, ursul a murit, trupul acestuia fiind găsit ulterior pe marginea autostrăzii.
Din imaginile surprinse la fața locului se poate observa că este vorba despre un animal de dimensiuni mici. Un cititor al publicației ziarulunirea.ro a transmis mai multe fotografii realizate în zona respectivă și a precizat că animalul a fost lovit în cursul dimineții:
„A fost lovit în această dimineață pe autostrada A10, în zona Decea. Pare mai mic, e puiuț”, a transmis cititorul.
Reprezentanții IPJ Alba au explicat, pentru ziarulunirea.ro, că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba va prelua animalul și va efectua toate procedurile necesare în astfel de situații. În ceea ce privește șoferul implicat, în cazul în care va fi necesară eliberarea unei autorizații, aceasta va fi emisă de polițiștii din cadrul Brigăzii Autostrăzi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Video știrea ta | E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo”
E jale! Drumul județean 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, arată ca după război. Reacția autorităților: „În 2 săptămâni intrăm acolo” Drumul județean DJ 107F, dintre Războieni-Cetate și Unirea II, se află într-o stare precară, mai multe porțiuni ale carosabilului fiind degradate, cu gropi și alte probleme care deranjează șoferii care circulă în zonă. Un […]
Foto știrea ta | Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil”
Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil” O situație revoltătoare a fost semnalată pe malul Ampoiului, în zona Bărăbanț, în direcția Șard, acolo unde cantități semnificative de deșeuri au fost aruncate la întâmplare. În imaginile surprinse de un cititor al ziarulunirea.ro se pot observa, printre gunoaie, mai […]
Foto știrea ta | O șoferiță a uitat să tragă frâna de mână la mașină în zona parcării Policlinicii Alba Iulia: Autoturismul a lovit și rupt o barieră. „Aproape să producă accident”
O șoferiță a uitat să tragă frâna de mână la mașină în zona parcării Policlinicii Alba Iulia: Autoturismul a lovit și rupt o barieră. „Aproape să producă accident” Un utilizator anonim a publicat pe o rețea de socializare un filmuleț în care o mașină lovește și ,,rupe” o barieră din parcarea Policlinicii Alba Iulia și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și achiziționa un bun
Reguli noi pentru tranzacțiile auto de la 1 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să declare dacă au datorii înainte de a-și...
31 august – 1 septembrie 2026 | Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe
Caniculă, urmată de furtuni în România: Cod Galben în Alba și alte județe Noul episod de caniculă va fi urmat...
Știrea Zilei
Adio, jocuri de noroc la Alba Iulia! Consilierii locali au votat interzicerea lor. Proiectul a trecut cu 15 voturi „pentru”
Adio, jocuri de noroc la Alba Iulia! Consilierii locali au votat interzicerea lor. Proiectul a trecut cu 15 voturi „pentru”...
Update foto | Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși
Cei mai căutați 4 infractori din Alba: Condamnați pentru fapte grave, dar încă nu au fost prinși Mai mulți infractori...
Curier Județean
Incendiu în Alba Iulia: Focul a cuprins o anexă gospodărească din Micești
Incendiu în Alba Iulia: Focul a cuprins o anexă gospodărească din Micești Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei...
DiabeTitanii au cucerit Apusenii: Copii și adolescenți cu diabet din Alba și Sibiu au schimbat, preț de câteva zile, grijile și problemele care vin odată cu diabetul în bucuria de a fi împreună
DiabeTitanii au cucerit Apusenii: Copii și adolescenți cu diabet din Alba și Sibiu au schimbat, preț de câteva zile, grijile...
Politică Administrație
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne Digitalizarea...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea de Guvern în instanță
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD se opune tăierii burselor sociale în perioada vacanței școlare și va contesta Hotărârea...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...