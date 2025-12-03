INCENDIU în Alba Iulia: Arde o afumătoare de pe Calea Moților
INCENDIU în Alba Iulia: Arde o afumătoare de pe Calea Moților
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, în jurul orei 9.30, la o anexă gospodărească de pe Calea Moților din Alba Iulia.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia pe strada Calea Motilor.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă o anexa gospodărească.
La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă.
Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Acesta se manifestă la o anexă gospodarească (afumatoare), pe o suprafață de aproximativ 2mp.Fără victime.
Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.
