UPDATE FOTO | INCENDIU de vegetație uscată la Războieni Cetate, în proximitatea unor vagoane încărcate cu motorină

INCENDIU de vegetație uscată la Războieni Cetate, în proximitatea unor vagoane încărcate cu motorină

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit vineri după-masa în Războieni Cetate. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în Războieni Cetate, în spatele gării.

La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: Echipajele au ajuns la locul incendiului.

Incendiul se manifestă la vegetația uscată pe aproximativ 30m liniari, în proximitatea unor vagoane încărcate cu motorină.

Se lucrează la limitarea propagării incendiul si stingerea în totalitate a acestuia.

