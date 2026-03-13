UPDATE FOTO | INCENDIU de vegetație uscată la Războieni Cetate, în proximitatea unor vagoane încărcate cu motorină
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit vineri după-masa în Războieni Cetate. Intervin pompierii din Aiud pentru stingerea flăcărilor.
Citește și: 13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026
Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în Războieni Cetate, în spatele gării.
La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă.
UPDATE: Echipajele au ajuns la locul incendiului.
Incendiul se manifestă la vegetația uscată pe aproximativ 30m liniari, în proximitatea unor vagoane încărcate cu motorină.
Se lucrează la limitarea propagării incendiul si stingerea în totalitate a acestuia.
TIR încărcat cu pâine înghețată, defectat pe autostrada A10, ieșirea spre Alba Nord: Rezervorul de motorină al autotrenului s-a spart
TIR încărcat cu pâine înghețată, defectat pe autostrada A10, ieșirea spre Alba Nord: Rezervorul de motorină al autotrenului s-a spart Un eveniment rutier a avut loc vineri seara, în jurul orei 18.30, pe autostrada A10, ieșirea spre Alba Nord. Rezervorul de motorină al unui TIR încărcat cu pâine înghețată s-a spart. Secția de pompieri Aiud […]
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a unor adăposturi pentru stațiile de autobuz și a unor echipamente informatice
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a unor adăposturi pentru stațiile de autobuz și a unor echipamente informatice Primăria Baia de Arieș a lansat, luni, 9 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a produse pentru […]
Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică 2026
Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică 2026 Doi elevi din Alba, Vlad-Petru Popa și David Oprița, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică. Etapa națională se va desfășura, în perioada 5-9 mai 2026, la Suceava. Citește și: FOTO […]
VIDEO | Ce soluții propune ministrul Agriculturii pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4-4,5 lei/litru
Ce soluții propune ministrul Agriculturii pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4-4,5 lei/litru Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține că...
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a...
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa” Un...
VIDEO | Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători”
Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui...
TIR încărcat cu pâine înghețată, defectat pe autostrada A10, ieșirea spre Alba Nord: Rezervorul de motorină al autotrenului s-a spart
TIR încărcat cu pâine înghețată, defectat pe autostrada A10, ieșirea spre Alba Nord: Rezervorul de motorină al autotrenului s-a spart...
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a unor adăposturi pentru stațiile de autobuz și a unor echipamente informatice
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a unor adăposturi...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...