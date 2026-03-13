13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier

13 incendii de vegetație uscată, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, au fost înregistrate în Alba în primele zile ale lunii martie 2026. La nivel județean au fost adoptate vineri, 13 martie, o serie de măsuri în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier.

Nicolae Albu, prefectul județului Alba, în calitate de președinte al CJSU Alba, a convocat în cursul zilei de astăzi o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba.

Obiectivul principal l-a constituit stabilirea unui Plan de măsuri județean pentru limitarea efectelor și stoparea acestui fenomen deosebit de periculos.

Ca urmare a ședinței CJSU, la nivelul județului Alba au fost adoptate următoarele măsuri:

– Personalul ocoalelor silvice, precum și personalul din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență vor asigura prima intervenție în cazul incendiilor de vegetație uscată sau din fondul forestier, sub coordonarea personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba;

– Desfășurarea de campanii de informare a populației privind regulile de prevenire a incendiilor la utilizarea focului deschis pentru arderea vegetației uscate de pe terenurile arabile și pajiștile permanente;

– Acţiunile de prevenire, coordonare şi intervenţie pentru localizarea și stingerea incendiilor de vegetație (inclusiv la fondul forestier și culturi agricole) de amploare, desfăşurate la nivel judeţean, revin Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și se realizează prin CJCCI Alba sau prin Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba împreună cu celelalte instituții din componența CJSU;

– Ocoalele silvice de stat și private care au în administrare sau în pază fonduri forestiere vor intensifica activitățile de patrulare în vederea depistării, în fază incipientă, a eventualelor incendii de vegetație pe suprafețele limitrofe fondului forestier sau pentru observarea persoanelor care intenționează să igienizeze terenurile prin arderea vegetației;- Primarii unităților administrativ-teritoriale vor dispune constituirea unor patrule din cadrul membrilor SVSU și/sau poliția locală, după caz, care vor patrula în zonele critice, cu rol de identificare și localizare imediată a eventualelor focare.

– Unitățile administrativ teritoriale vor identifica soluții de colectare/depozitare temporară a deșeurilor vegetale pentru a preveni arderea acestora;

– Informarea tuturor fermierilor din cadrul exploataților non-profesioniste cât și exploataților profesioniste prin Direcția Sanitar Veterinară pentru conștientizarea populației despre pericolul care îl constituie incendiile de vegetație uscară, miriști și resturi vegetale și sancțiunile care pot fi aplicate;

– Mobilizarea reprezentanților tuturor cultelor religioase pentru a transmite mesaje de prevenție credincioșilor, vizând conștientizarea riscului de incendiu și a sancțiunilor legale prevăzute.

Info background:

Numai in primele 12 zile ale lunii martie pe teritoriul judeţului Alba au fost 13 incendii de vegetație uscată care au afectat o suprafață de aproximativ 37 hectare. Incendiile s-au produs pe raza UAT-urilor Aiud, Sebeș, Unirea, Valea Lungă, Ocoliș, Roșia Montană, Ighiu și Râmeț.

De asemenea, o persoană din satul Valea Poienii, comuna Râmeț, a suferit arsuri foarte grave ca urmare a producerii unui incendiu de vegetație uscată, fiind necesar transportul acesteia cu elicopterul SMURD, la UPU Tg. Mureș.

Totodată, a fost aplicată și o sancțiune contravențională de tip amendă, în cuantum de 5.000 lei, unei persoane care a provocat un incendiu prin arderea vegetației uscate în localitatea Șard.

Facem din nou apel la toți cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu mai utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor, prevenind astfel riscul unor tragedii similare și protejând mediul înconjurător.

Nu in ultimul rând arderea vegetației uscate este strict interzisă și nerespectarea măsurilor specifice la arderea vegetației uscate atrage sancțiuni contravenționale!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI