Încă un pas spre realizarea semaforizării în „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia: Ce demersuri se fac
Până în 16 septembrie 2025, Primăria Alba Iulia derulează o procedură de achiziție publică a servicilor de proiectare și exeecuție lucrări aferente proiectului „Montare sistem de semaforizare rutieră și treceri de pietoni Calea Moților-strada Albac”.
Zona în care se va intervi pentru reglementarea în acest mod a circulației este „polul accidentelor” de pe Calea Moților din Alba Iulia.
Primăria Municipiului Alba Iulia deține în depozit următoarele echipamente noi, care vor fi utilizate la execuția lucrărilor:
Cantitat
*STÂLP CONSOLĂ SEMAFOR 3 bucăți
*SEMAFOR VEHICULE 3 LĂMPI PE CONSOLA 3 bucăți
*STÂLP SIMPLU SEMAFOR 1 bucată
*SEMAFOR PIETONI 1 bucată
*SEMAFOR PRIM VEHICUL 3 bucăți
*DISPOZITIV PUSH-BUTON 4 bucăți
Perioada de garanție solicitată de beneficiar pentru echipamentele şi dotările Sistemului de semaforizare rutieră şi trecerile de pietoni de la intersecţia străzii Calea Moților cu strada Albac şi pentru lucrările executate este de 5 ani.
În trecut s-a încercat securizarea circulației rutiere și pietonale în zonă printr-un sens giratoriu.
Zona amintită este faimoasă pentru numărul mare de accidente, unele dintre ele mortale, provocate de șoferii mult prea grăbiți ca să mai acorde prioritate.
Noua măsură a autorităților locale are scopul primordial de a reduce numărul accidentelor din acest areal problematic.
