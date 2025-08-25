Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Dosarele se pot depune până în 30 septembrie 2025.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care-i poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale.

Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi, în valoare de 500 lei pe lună; burse pentru studenți, în valoare de 600 lei pe lună; burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 600 lei pe lună; și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni.

Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 25 august – 30 septembrie 2025. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, nr. 16.

Condițiile de participare, fișa-tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul eparhial/Asociații și fundații/Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258.811.690.

