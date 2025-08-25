Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Dosarele se pot depune până în 30 septembrie 2025.
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care-i poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale.
Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi, în valoare de 500 lei pe lună; burse pentru studenți, în valoare de 600 lei pe lună; burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 600 lei pe lună; și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni.
Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 25 august – 30 septembrie 2025. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, nr. 16.
Condițiile de participare, fișa-tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul eparhial/Asociații și fundații/Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258.811.690.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!
SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații! Trei persoane au fost reținute în seara zilei de duminică, 24 august 2025, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia după un scandal. Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul […]
FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia
O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia La vârsta la care mulți își pierd răbdarea sau forța, o femeie care va împlini 90 de ani anul viitor și care trăiește la Căminul […]
VIDEO | Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025: „Toate-s bune, important e cu ce le „stropești”!”
Ioan Romulus Miclea (Romanu), din Bucerdea Vinoasă, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025 Ioan Romulus Miclea, din Bucerdea Vinoasă, supranumit „Romanu”, a gătit la ceaun la evenimentul „Drag de Întregalde” 2025. Citește și: VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană. Ionuț Moșteanu (MApN): ”Vom continua să le fim alături în această luptă”
România va trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană....
Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii „În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i...
Știrea Zilei
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor...
VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!
SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce...
Curier Județean
ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Patru persoane rănite după coliziunea dintre două mașini în zona Baraj Tău Bistra
ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Coliziune între două mașini în zona Baraj Tău Bistra Un accident rutier a avut...
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...