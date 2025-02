În weekend, două competiții importante pentru atleții de la CS Unirea Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia: naționalele de marș-iarnă și naționalele Under 18 în sală

În weekend, la București, sunt două competiții importante de atletism la care participă 6 competitori de la CS Unirea Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia. Mai întâi, sâmbătă, este prevăzut Campionatul Național de marș-iarnă (seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16, Under 14 și Under 13).

Întrecerea se desfășoară în aer liber, pe un traseu în Parcul Național Arena, la start regăsindu-se Andei Gafița (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – seniori (20 km), Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – Under 18 (5 km), Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia) și Maria Sicoe (CS Unirea, ambele pregătite de Mariana Bucerzan) – la Under 16 (3 km).

„Avem șanse să cucerim două titluri naționale, prin Larisa Ardean și Elena Petrescu, acesta este obiectivul”, a punctat antrenorul Gabriel Avram.

A doua zi este prevăzut Campionatul Național de Sală Under 18, etapa finală, în Sala de Atletism „Ioan Soter” unde vor concura Elena Petrescu, Maria Sicoe și Larisa Ardean – la marș, alături de David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) și Ionuț Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean), în proba de 3000 metri

