În Vinerea Mare, Timișul Șag – CIL Blaj 1-0 (0-0) | Blăjenii nu se regăsesc… în play-out

Dan HENEGAR

Publicat

acum 41 de minute

Timișul Șag – CIL Blaj 1-0 (0-0), în etapa a doua din plau-out | Blăjenii nu se regăsesc… în play-out

CIL Blaj a suferit un insucces la Șag, scor 0-1 (0-0), într-un meci cu miză în zona fierbinte a clasamentului.

Citește și: CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă", al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini

Unicul gol a fost marcat de Mihăescu (73), care aduce 3 puncte imense pentru bănățeni (Păduraru s-a accidentat în minutul 51 și a fost înlocuit între buturi de R. Damian).

Timișul Șag speră în evitarea retrogradării, după ce a părăsit penultima poziție, preluată acum de CS Universitar Alba Iulia (cu meci direct pe „Pielarul”, un derby al disperării).

O ocazie imensă de a egala a fost ratată de Bejan, iar formația din „Mica Romă” a plecat cu mâna goală… CIL Blaj se prezintă cu un punct în ultimele 3 etape, fără a înscrie!

Ultimul succes, în 20 martie, acum 3 săptămâni, a fost acasă, în penultima rundă a sezonului regular, 2-1 cu… Timișul Șag! De asemenea, ultimul punct extern obținut pe teren de blăjeni a fost tot la Șag (1-1, în 24 octombrie 2025), dar de data aceasta s-a consemnat o înfrângere la limită.

Arbitri R. Cupu (Făgăraș), M. Guran R. Păcurar (ambii Brașov), rezervă N. Rus (Timișoara) Observatori Gh. Bologan (Oradea), V. Rad (Arad)

