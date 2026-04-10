Timișul Șag – CIL Blaj 1-0 (0-0), în etapa a doua din plau-out | Blăjenii nu se regăsesc… în play-out

CIL Blaj a suferit un insucces la Șag, scor 0-1 (0-0), într-un meci cu miză în zona fierbinte a clasamentului.

Unicul gol a fost marcat de Mihăescu (73), care aduce 3 puncte imense pentru bănățeni (Păduraru s-a accidentat în minutul 51 și a fost înlocuit între buturi de R. Damian).

Timișul Șag speră în evitarea retrogradării, după ce a părăsit penultima poziție, preluată acum de CS Universitar Alba Iulia (cu meci direct pe „Pielarul”, un derby al disperării).

O ocazie imensă de a egala a fost ratată de Bejan, iar formația din „Mica Romă” a plecat cu mâna goală… CIL Blaj se prezintă cu un punct în ultimele 3 etape, fără a înscrie!

Ultimul succes, în 20 martie, acum 3 săptămâni, a fost acasă, în penultima rundă a sezonului regular, 2-1 cu… Timișul Șag! De asemenea, ultimul punct extern obținut pe teren de blăjeni a fost tot la Șag (1-1, în 24 octombrie 2025), dar de data aceasta s-a consemnat o înfrângere la limită.

Arbitri R. Cupu (Făgăraș), M. Guran R. Păcurar (ambii Brașov), rezervă N. Rus (Timișoara) Observatori Gh. Bologan (Oradea), V. Rad (Arad)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI