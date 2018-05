În urma apelului lansat de consilierul local Mircea Trifu, zona din vecinătatea sensului giratoriu de la Pârâul Iovului a fost curățată de bălării

Consilierul local independent al municipiului Alba Iulia, Mircea Trifu, s-a declarat mulțumit că apelurile sale adresate administrației locale nu au rămas fără răspuns.

Fie că a fost vorba despre sensul giratoriu de la Bărăbanț, despre transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local sau de acceptarea donațiilor de străzi nemodernizate, care conțin servituți sau sunt formate din mai multe parcele și nu au în totalitate situația juridică rezolvată – administrația locală a reacționat pozitiv în urma apelurilor lansate de Mircea Trifu.

”Desigur, au fost și situații în care problema sesizată nu și-a găsit rezolvare – cum este cazul Stadionului municipal din Alba Iulia. Pentru a sensibiliza primăria am recurs la diferite acțiuni, printre care se află și lanțurile umane formate o bună perioadă de timp, la stadionul albaiulian. Ultima «trăznaie» a fost faptul că am sesizat o problemă din municipiul Alba Iulia, de la intrarea în oraș dinspre Cluj-Napoca. Primesc deseori sesizări din partea cetățenilor municipiului Alba Iulia, iar în acest caz m-am deplasat la fața locului și apoi, primăria, în mai puțin de 24 de ore a rezolvat problema semnalată de mine. Albaiulienii mi-au spus că la sensul giratoriu de la intrare în municipiu, în zona Pârâului Iovului, squarurile erau pline de bălării, la fel și spațiul din interiorul sensului giratoriu. Am satisfacția, și eu și cetățenii, că zona a fost amenajată și curățată, iar bălăriile au fost îndepărtate. Cu această ocazie fac apel la albaiulieni să îmi sesizeze în continuare cât mai multe probleme cu care se confruntă, pentru ca acestea să fie aduse în atenția administrației locale. Se pare că această metodă funcționează, e o modalitate pragmatică de rezolvare a problemelor. Mulțumesc celor de la Primăria Alba Iulia, care au înțeles că trebuie să se acționeze altfel și au fost receptivi la problemele cetățenilor municipiului”, ne-a declarat Mircea Trifu, consilier local independent al municipiului Alba Iulia.