În ședința CEx, liderii PSD au schimbat garda. S-au luat decizii importante pentru partid și s-au făcut propunerile de miniștri

Liderii social-democrați s-au reunit în ședința Comitetului Executiv marți seara la sediul din Băneasa pentru a stabili strategia partidului pentru următoarea perioadă.

După ședința CEx a PSD, Viorica Dăncilă a declarat că liderii partidului au votat pentru ca Gabriela Firea să revină pe funcțiile pe care le-a deținut în trecut, dar și pentru schimbarea lui Codrin Ștefănescu cu Rodica Nassar.

”În CEx am ascultat opinia colegilor din teritoriu, am discutat despre alegerile europarlamentare și am luat decizii importante pentru partid. E importantă pentru noi unitatea, să înțelegem unde am greșit, să ne unim forțele. Gabriela Firea a fost votată ca președinte interimar al PSD București și pentru vicepreședinte al PSD. Lider al delegației europarlamentarilor în PE va fi Dan Nica. În unanimitate a fost votat Paul Stănescu președinte executiv și tot în unimitate Rodica Nassar pentru secretar general. Cu o singură execepție, toți colegii au considerat că trebuie să menținem guvernarea pentru că am dezamăgi pe cei care cred în noi. Propuneri pentru miniștri: Ana Birchall – Justiție, Roxana Mânzatu – Fonduri Europene, Natalia Intotero – Românii de Pretutindeni, iar Titus Corlățean – vicepremier pentru parteneriate strategice”, a declarat Viorica Dăncilă.