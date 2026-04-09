În Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbătă, 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, la ora 11.00, la Galtiu și Săsciori, sunt prevăzute semifinalele Cupei României, faza județeană.

Citește și: Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și ȘF Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos

Sunt confruntări care se anunță interesante între competitoare din SuperLiga Alba, între Viitorul Sântimbru (locul 1) și Spicul Daia Română (6), respectiv Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 7) și Industria Galda de Jos (locul secund). Sunt singurele întâlniri care se dispută în județ, AJF Alba preferând să facă pauză competițională cu prilejul Sărbătorilor Pascale.

În competiția „KO” nu mai este CS Ocna Mureș, învingătoarea de anul trecut, eliminată în sferturi de Spicul Daia Română (după loviturile de departajare). În optimi, dăienii au jucat tot în deplasare (4-3 cu Academia Șona). Liderul celui de-al patrulea eșalon vine după un eșec nescontat (1-2 cu SF Valea Frumoasei), ce a pus punct unei serii de 10 victorii! În precedentele tururi elevii luii Adrian Bicheși au eliminat Nicolae Linca Cergău (9-2 în deplasare) și Sportul Câmpeni (6-0, acasă).

Școala de Fotbal Valea Frumoasei are un moral excelent în urma izbânzii recente cu prima clasată, în etapa a 15-a. În cupă s-au înregistrat succese fără gol primit: 15-0 cu Viitorul Vama Seacă și 2-0 cu Performanța Ighiu (în deplasare, o altă surpriză). Și „galben-albaștrii” conduși de Paul Ciucă au un parcurs imaculat, pe terenuri străine: 4-0 cu ACS Oiejedea și 6-0 cu AFC Micești. În campionat Viitorul Sântimbru a învins, la Galtiu, 3-0, pe Spicul (etapa 8), returul fiind în 9 mai, la Daia Română.  Industria s-a impus clar în ambele jocuri directe (5-0, în tur, 5-1, în 21 martie).

În Vinerea Mare, momente de reculegere pentru legendarul Mircea Lucescu! SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia, duel dur în play-off | Metalurgistul Cugir, deplasare la Tășnad *CIL Blaj, joc extern la Șag

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

9 aprilie 2026

De

În Vinerea Mare, momente de reculegere pentru legendarul Mircea Lucescu! SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia, duel dur în play-off! Metalurgistul Cugir, deplasare la Tășnad, iar CIL Blaj are joc extern la Șag în play-out Vor fi momente de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu la toate partidele din fotbalului românesc. La fel […]

Citește mai mult

Sport

Joi, 9 aprilie 2026, ora 17.00, Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana, la o victorie de finală

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 ore

în

8 aprilie 2026

De

Joi, 9 aprilie 2026, ora 17.00, Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana, la o victorie de calificarea în finală Joi, 9 aprilie 2026, de la ora 17.00, se dispută partida dintre Corona Brașov și Volei Alba Blaj, al doilea joc din semifinalele Cupei României la volei feminin. Citește și: […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | 90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, reprezentat la eveniment

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

8 aprilie 2026

De

90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, reprezentat la eveniment În cadrul unei gale extraordinare desfășurate la Hotel JW Marriott din București, Federația Română de Handbal a celebrat marți, 7 aprilie 2026 90 de ani de existență. Evenimentul a fost încărcat de emoție și a […]

Citește mai mult