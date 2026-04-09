În Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbăta Patimilor, semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, la ora 11.00

Sâmbătă, 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, la ora 11.00, la Galtiu și Săsciori, sunt prevăzute semifinalele Cupei României, faza județeană.

Sunt confruntări care se anunță interesante între competitoare din SuperLiga Alba, între Viitorul Sântimbru (locul 1) și Spicul Daia Română (6), respectiv Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 7) și Industria Galda de Jos (locul secund). Sunt singurele întâlniri care se dispută în județ, AJF Alba preferând să facă pauză competițională cu prilejul Sărbătorilor Pascale.

În competiția „KO” nu mai este CS Ocna Mureș, învingătoarea de anul trecut, eliminată în sferturi de Spicul Daia Română (după loviturile de departajare). În optimi, dăienii au jucat tot în deplasare (4-3 cu Academia Șona). Liderul celui de-al patrulea eșalon vine după un eșec nescontat (1-2 cu SF Valea Frumoasei), ce a pus punct unei serii de 10 victorii! În precedentele tururi elevii luii Adrian Bicheși au eliminat Nicolae Linca Cergău (9-2 în deplasare) și Sportul Câmpeni (6-0, acasă).

Școala de Fotbal Valea Frumoasei are un moral excelent în urma izbânzii recente cu prima clasată, în etapa a 15-a. În cupă s-au înregistrat succese fără gol primit: 15-0 cu Viitorul Vama Seacă și 2-0 cu Performanța Ighiu (în deplasare, o altă surpriză). Și „galben-albaștrii” conduși de Paul Ciucă au un parcurs imaculat, pe terenuri străine: 4-0 cu ACS Oiejedea și 6-0 cu AFC Micești. În campionat Viitorul Sântimbru a învins, la Galtiu, 3-0, pe Spicul (etapa 8), returul fiind în 9 mai, la Daia Română. Industria s-a impus clar în ambele jocuri directe (5-0, în tur, 5-1, în 21 martie).

