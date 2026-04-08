In Memoriam: Arhitect Fleschin Stelian Gheorghe
Comunitatea profesională și toți cei care l-au cunoscut deplâng trecerea în neființă a domnului arhitect FLESCHIN Stelian Gheorghe, un om a cărui întreagă viață a fost dedicată armoniei formelor și rigoarei construcțiilor, lăsând în urmă o moștenire arhitecturală și administrativă de neprețuit.
Format la prestigioasa școală a Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București, domnul arhitect și-a început parcursul profesional în septembrie 1973, în cadrul Centrului de Proiectare Județean Alba. În cei peste zece ani în care a activat aici ca arhitect proiectant, șef de proiect și șef de atelier, și-a pus amprenta creativă pe numeroase proiecte fundamentale pentru estetica județului.
Vocația sa pentru ordine și profesionalism l-a condus ulterior spre zona de control și reglementare, activând timp de peste un deceniu în cadrul Inspecției în Construcții Alba. În calitate de inspector de specialitate și, mai târziu, de inspector adjunct, a vegheat cu exigență asupra calității în execuție, a finisajelor și a funcționalității construcțiilor, fiind un garant al respectării normelor de arhitectură și urbanism.
Un punct de referință în cariera sa l-a reprezentat perioada 1993–1996, când a ocupat funcția de Arhitect Șef al Municipiului Alba Iulia. Din această poziție de mare responsabilitate, a coordonat dezvoltarea urbanistică a orașului, a gestionat administrarea domeniului public și a pus bazele unor documentații de investiții esențiale pentru modernizarea Cetății și a împrejurimilor sale.
Din anul 2001, și-a continuat activitatea în sectorul privat, în calitate de director al propriului birou de arhitectura, unde a oferit consultanță și viziune multor proiecte ce au prins viață sub îndrumarea sa.
Prin plecarea sa, Alba Iulia pierde nu doar un specialist de o rigoare impecabilă, ci și un spirit vizionar care a înțeles că arhitectura este, mai presus de toate, un serviciu adus comunității.
Drum lin printre stele!
