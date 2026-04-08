Curier Județean

In Memoriam: Arhitect Fleschin Stelian Gheorghe

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Comunitatea profesională și toți cei care l-au cunoscut deplâng trecerea în neființă a domnului arhitect FLESCHIN Stelian Gheorghe, un om a cărui întreagă viață a fost dedicată armoniei formelor și rigoarei construcțiilor, lăsând în urmă o moștenire arhitecturală și administrativă de neprețuit.

Format la prestigioasa școală a Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București, domnul arhitect și-a început parcursul profesional în septembrie 1973, în cadrul Centrului de Proiectare Județean Alba. În cei peste zece ani în care a activat aici ca arhitect proiectant, șef de proiect și șef de atelier, și-a pus amprenta creativă pe numeroase proiecte fundamentale pentru estetica județului.

Vocația sa pentru ordine și profesionalism l-a condus ulterior spre zona de control și reglementare, activând timp de peste un deceniu în cadrul Inspecției în Construcții Alba. În calitate de inspector de specialitate și, mai târziu, de inspector adjunct, a vegheat cu exigență asupra calității în execuție, a finisajelor și a funcționalității construcțiilor, fiind un garant al respectării normelor de arhitectură și urbanism.

Un punct de referință în cariera sa l-a reprezentat perioada 1993–1996, când a ocupat funcția de Arhitect Șef al Municipiului Alba Iulia. Din această poziție de mare responsabilitate, a coordonat dezvoltarea urbanistică a orașului, a gestionat administrarea domeniului public și a pus bazele unor documentații de investiții esențiale pentru modernizarea Cetății și a împrejurimilor sale.

Din anul 2001, și-a continuat activitatea în sectorul privat, în calitate de director al propriului birou de arhitectura, unde a oferit consultanță și viziune multor proiecte ce au prins viață sub îndrumarea sa.

Prin plecarea sa, Alba Iulia pierde nu doar un specialist de o rigoare impecabilă, ci și un spirit vizionar care a înțeles că arhitectura este, mai presus de toate, un serviciu adus comunității.

Drum lin printre stele!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

8 aprilie 2026

De

Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative A fost predat amplasamentul pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș, a anunțat, marți, 7 aprilie 2026 primarul Dorin Nistor. Investiția este menită să […]

Citește mai mult

Curier Județean

Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

7 aprilie 2026

De

Prețurile combustibililor în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina după ce reducerea accizei a intrat în vigoare Motorina s-a ieftinit în benzinării cu până la 36 de bani pe litru, după intrarea în vigoare, marți, 7 aprilie 2026, a ordonanței de urgență prin care Guvernul a redus acciza cu 30 de bani/litru. Astfel, în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

7 aprilie 2026

De

Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor” Arhitectul albaiulian Stelian Fleschin a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. A lucrat în domeniul proiectării și urbanismului, contribuind la dezvoltarea locală prin implicarea în realizarea și […]

Citește mai mult