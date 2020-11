IN MEMORIAM Adrian Măcinic! Motto: “Mingea de rugby a devenit ovală prin drăgăstoasa-i strângere la piept”

Adrian Măcinic, fost jucător de rugby și antrenor al echipei CSU Rugby Alba Iulia, a încetat din viață, în 15 noiembrie, pierzând o luptă nedreaptă cu COVID-19. Dispariția sa a lăsat în urmă o familie, o echipă și o mulțime de cunoscu ți întristați de pierderea sa. Plecarea la ceruri a sportivului de seamă din Cetatea Marii Uniri este deplânsă printr-un mesaj răvășitor de către albaiulianul Ioan Damian, fost coechipier al rugbistului regretat de lumea sportului din Alba



„E greu, e foarte greu, să vorbești prin câteva cuvinte despre cineva, la timpul trecut.

E foarte greu, gândindu-te că uneori cuvintele sunt de prisos și există pericolul că orice ai face și oricât ai spune despre un apropiat, despre un coleg drag, nu o să reușești pe deplin. Există uneori tendința de a face “laudatio” pentru cineva care nu mai există fizic alături de tine, dar care conviețuiește etern alături. Da, la fel o să fac și eu acum pentru că se merită.

L-am avut coleg de echipă ani și ani de zile, apoi am încercat amândoi să insuflăm și altora din cunoștințele noastre în materie de rugby, de sport, de respect și credință. Am râs și am plâns în același timp. Am râs și eram bucuroși de victorii, dar am plâns de multe ori și la victorii și la înfrângeri. Am căzut împreună, dar ne-am ridicat în același timp, continuând de unde am rămas sau de multe ori reluând de la capăt,. Am transpirat, am răbdat de sete și de multe ori de foame, doar pentru un singur vis: rugbyul.

“Înfrânt nu ești atunci când sângerezi

Nici când în lacrimi ochii ți-s

Adevăratele înfrângeri

Sunt renunțările la vis”.

Niciodată gândul lui și al nostru nu a fost să renunțăm, ba dimpotrivă. Ne spuneam uneori că: dacă rugbyul nu ar fi existat, el trebuia inventat.

I-am pus și o poreclă: Peștele. Alerga, ca fost atlet, apoi rugbyst, la fel cum înoată un pește în habitatul său.

Vorbesc despre el, Adrian Măcinic (foto, rândul de sus, al 7-lea, de la dreapta la stânga), la timpul trecut pentru că, din păcate, cea mai importantă bătălie, aceea cu viața, a pierdut-o mult prea devreme.

Sintetizând: un sportiv de excepție, un rugbyst dedicat trup și suflet, un antrenor exigent dar bun, un familist convins și un OM deosebit.

Drum lin spre stele, Adi Măcinic!”

Ioan DAMIAN