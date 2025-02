În luna martie în Alba, o nouă competiție fotbalistică Under 11 și Cupa Satelor – cu 12 participante

Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în luna martie a acestui an se va organiza o competiție nouă la categoria Under 11 (născuți în 2014 și mai tineri), destinată cluburilor care nu participă la acest nivel în prezent (în acest moment sunt înscrise 14 echipe din județ).

Această competiție reprezintă o oportunitate și pentru formații din Liga 4 aflate în vârful ierarhiei și implicit cu șanse de participare la barajul de promovare în Liga 3. Asta întrucât echipa campioană județeană trebuie să dețină măcar Categoria III – Bronze în cadrul evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator. În cazul de față, raportat la situația din ierarhie, înscrierea în competiția Under 11 ar fi benefică pentru Hidro Mecanica Șugag (activează la Under 15) sau Viitorul Sântimbru (Under 19), primele două clasate la finele turului în Liga 4 (despărțite de 4 puncte) să își treacă în drept încă o grupă de juniori. De altfel, la ultima ședință a Biroului Executiv al AJF Alba s-a hotărât, pe acest fond, ca începând din sezonul 2025-2026, pentru a putea participa la Liga 4 este obligatorie participarea cu cel puțin două grupe de juniori/junioare (Under 19 – Under 7). De asemenea s-a aprobat ca din returul campionatului, la competițiile de juniori Under 12 și Under 11, care se dispută tip turneu, două jocuri în același timp, în loc de doi arbitri la fiecare joc, acestea vor fi oficiate de câte un arbitru pe fiecare teren și un secretar de joc care se va afla între cele două terenuri, pentru asigurarea respectării regulamentelor în vigoare de către echipele participante.

Tot în primăvară se va desfășura o nouă ediție a Cupei Satelor, de data aceasta organizată de Inspectoratul Școlar Județean Alba. S-au înscris, prin intermediul ISJ, un număr de 12 comune, după cum urmează: Bistra, Săliștea, Lunca Mureșului, Ciugud, Mihalț, Șugag, Sântimbru, Daia Română, Valea Lungă, Crăciunelu de Jos, Blandiana și Albac. În 2024, competiția a fost câștigată la nivel județean de echipa din Crăciunelu de Jos, care ulterior a terminat pe locul al treilea la faza regională.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI