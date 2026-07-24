În Liga 5, ediția 2026/2027, sunt 22 de combatante, repartizate în două serii, cu debutul sezonului în 12/13 septembrie

În Liga 5 (al șaselea eșalon competițional din Alba), ediția 2026/2027, vor participa 22 de formații, noutățile fiind ACS Academia Șona 2, Mureșul Săliștea, Viitorul Pianu, Independența Cut, plus Recolta Crăciunel (din Liga 4)

Combatantele au fost repartizate în două serii, după cum urmează: *Seria 1: Performanța Ighiu 2, AFC Micești 2, Olimpic Berghin, Mureșul Gâmbaș, Mureșul Șibot, Șoimii Ciumbrud, Viitorul Răhău, Mureșul Săliștea, Viitorul Pianu, Independența Cut, Dacia Mihalț

*Seria 2: Recolta Crăciunel, Academia Șona 2, CS Ocna Mureș 2, Olimpia Petrisat, ACS Sânmiclăuș, Viitorul Biia, Gaz Metan Valea Lungă, ACS Crăciunel, Progresul Fărău, Viitorul Vama Seacă și Spicul Bucerdea Duminică, 23 august, după Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal Alba, la Galtiu, în aceeași zi cu Supercupa AJF (Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel), sunt prevăzute tragerea la sorți Liga 5 și ședință de lucru pentru Liga 5, copii și juniori.

Liga 5 va debuta în 12/13 septembrie, iar turul se va încheia în 21/22 noiembrie