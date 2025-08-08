Rămâi conectat

În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale

În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea fotbalistică debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba

La Liga 4 vor fi 11 participante în ediția 2025/2026, iar în Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon) sunt două serii a câte 10 echipe

Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare lejeră în Cupa României, după victoria cu CSU Alba Iulia, scor 4-1, în derby „de Alba”

La Liga 4 vor fi 11 participante, AFC Micești 2 trecând în Liga 5, de unde s-a retras Național Rădești. Prima etapă, în 13/14 septembrie: Inter Ciugud – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Cuprirom Abrud – Rapid CFR Teiuș, Kinder Teiuș – Daci Blandiana, Academia Șona – Limbenii Limba, VCG Vințu de Jos – Nicolae Linca Cergău, Recolta Crăciunel – stă. Echipele participante la Liga 4 trebuie să activeze cu cel puțin o grupă de juniori

Liga 5 va debuta în 13/ 14 septembrie, sub forma a două serii

În Seria 1, programul rundei inaugurale: Progresul Fărău – ACS Sânmiclăuș, Târnavele Tiur – Viitorul Vama Seacă 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă, Viitorul Biia – ACS Crăciunel

Seria 2: Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Mureșul Șibot, Mureșul Gâmbaș – Voința Beldiu, Performanța Ighiu 2 – AFC Micești 2, Viitorul Răhău – Șoimii Ciumbrud, Dacia Mihalț – Olimpic Berghin

Ședința de lucru cu echipele din competițiile de seniori (SuperLigă, Liga 4 și Liga 5), în care a avut loc tragerea la sorți și programul turului, s-a derulat azi la sediul AJF Alba. Dacă un club se retrage după efectuarea țintarului, acesta va fi exclus din toate competițiile din acest sezon.

Foto: Mureșul Gâmbaș

Știri recente din categoria Sport

Sport

S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

8 august 2025

De

S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august, care vor deschide sezonul în competiția „KO” din Alba În viitoarea stagiune, la nivelul județului Alba, va exista un nou format pentru Cupa României, cu două competiții diferite, una fiind dedicată echipelor din Liga […]

Citește mai mult

Sport

Superliga Alba, cu 13 echipe, în ediția 2025/2026. În prima etapă, derby Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

8 august 2025

De

Superliga Alba, ediția 2025/2026 are prima rundă în 30 august 2025, iar în programul etapei inaugurale este un derby, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș. În această stagiune, la nivel de seniori, în Alba fotbalul amator va fi structurat, în premieră, sub forma a trei eșaloane competiționale, Superliga (fosta Liga 4), Liga 4 […]

Citește mai mult

Sport

Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

8 august 2025

De

Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, vizitatorii s-au impus cu 2-1 (1-1) Cele două divizionare terțe s-au întâlnit într-o partidă de verificare, adjudecată de formația din „Mica Romă”, golul victoriei fiind înscris de Macarie, prima reușită în „galben-albastru” Citește și: Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 2-2 (1-2) […]

Citește mai mult

Actualitate

Actualitateacum 33 de secunde

Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare

Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de...
Actualitateacum o oră

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private discutată în primă lectură de Guvernul Bolojan: Ce schimbări pregătesc autoritățile

PENSII 2025 | Reforma pensiilor private, discutată în Guvern Potrivit noilor măsuri discutate, vineri, 8 august 2025, în primă lectură...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă

Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Ştirea zileiacum 2 ore

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire

Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de minute

FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
Curier Județeanacum 46 de minute

FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme

Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate

Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Politică Administrațieacum 5 zile

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții

S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani

8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților

7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...

