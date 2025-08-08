În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale

În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea fotbalistică debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba

La Liga 4 vor fi 11 participante în ediția 2025/2026, iar în Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon) sunt două serii a câte 10 echipe

La Liga 4 vor fi 11 participante, AFC Micești 2 trecând în Liga 5, de unde s-a retras Național Rădești. Prima etapă, în 13/14 septembrie: Inter Ciugud – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Cuprirom Abrud – Rapid CFR Teiuș, Kinder Teiuș – Daci Blandiana, Academia Șona – Limbenii Limba, VCG Vințu de Jos – Nicolae Linca Cergău, Recolta Crăciunel – stă. Echipele participante la Liga 4 trebuie să activeze cu cel puțin o grupă de juniori

Liga 5 va debuta în 13/ 14 septembrie, sub forma a două serii

În Seria 1, programul rundei inaugurale: Progresul Fărău – ACS Sânmiclăuș, Târnavele Tiur – Viitorul Vama Seacă 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă, Viitorul Biia – ACS Crăciunel

Seria 2: Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Mureșul Șibot, Mureșul Gâmbaș – Voința Beldiu, Performanța Ighiu 2 – AFC Micești 2, Viitorul Răhău – Șoimii Ciumbrud, Dacia Mihalț – Olimpic Berghin

Ședința de lucru cu echipele din competițiile de seniori (SuperLigă, Liga 4 și Liga 5), în care a avut loc tragerea la sorți și programul turului, s-a derulat azi la sediul AJF Alba. Dacă un club se retrage după efectuarea țintarului, acesta va fi exclus din toate competițiile din acest sezon.

Foto: Mureșul Gâmbaș

