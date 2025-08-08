În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale
În Liga 4 și Liga 5 din Alba stagiunea fotbalistică debutează în 13/14 septembrie 2025. Vezi programul rundei inaugurale în competițiile organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba
La Liga 4 vor fi 11 participante în ediția 2025/2026, iar în Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon) sunt două serii a câte 10 echipe
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare lejeră în Cupa României, după victoria cu CSU Alba Iulia, scor 4-1, în derby „de Alba”
La Liga 4 vor fi 11 participante, AFC Micești 2 trecând în Liga 5, de unde s-a retras Național Rădești. Prima etapă, în 13/14 septembrie: Inter Ciugud – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Cuprirom Abrud – Rapid CFR Teiuș, Kinder Teiuș – Daci Blandiana, Academia Șona – Limbenii Limba, VCG Vințu de Jos – Nicolae Linca Cergău, Recolta Crăciunel – stă. Echipele participante la Liga 4 trebuie să activeze cu cel puțin o grupă de juniori
Liga 5 va debuta în 13/ 14 septembrie, sub forma a două serii
În Seria 1, programul rundei inaugurale: Progresul Fărău – ACS Sânmiclăuș, Târnavele Tiur – Viitorul Vama Seacă 2, Olimpia Petrisat – Spicul Bucerdea, CS Ocna Mureș 2 – Gaz Metan Valea Lungă, Viitorul Biia – ACS Crăciunel
Seria 2: Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Mureșul Șibot, Mureșul Gâmbaș – Voința Beldiu, Performanța Ighiu 2 – AFC Micești 2, Viitorul Răhău – Șoimii Ciumbrud, Dacia Mihalț – Olimpic Berghin
Ședința de lucru cu echipele din competițiile de seniori (SuperLigă, Liga 4 și Liga 5), în care a avut loc tragerea la sorți și programul turului, s-a derulat azi la sediul AJF Alba. Dacă un club se retrage după efectuarea țintarului, acesta va fi exclus din toate competițiile din acest sezon.
Foto: Mureșul Gâmbaș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august
S-au stabilit primele meciuri din Cupa Județeană Liga 5 și Cupa României faza județeană, jocuri programate în 30 și 31 august, care vor deschide sezonul în competiția „KO” din Alba În viitoarea stagiune, la nivelul județului Alba, va exista un nou format pentru Cupa României, cu două competiții diferite, una fiind dedicată echipelor din Liga […]
Superliga Alba, cu 13 echipe, în ediția 2025/2026. În prima etapă, derby Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș
Superliga Alba, ediția 2025/2026 are prima rundă în 30 august 2025, iar în programul etapei inaugurale este un derby, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș. În această stagiune, la nivel de seniori, în Alba fotbalul amator va fi structurat, în premieră, sub forma a trei eșaloane competiționale, Superliga (fosta Liga 4), Liga 4 […]
Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)
Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj, vizitatorii s-au impus cu 2-1 (1-1) Cele două divizionare terțe s-au întâlnit într-o partidă de verificare, adjudecată de formația din „Mica Romă”, golul victoriei fiind înscris de Macarie, prima reușită în „galben-albastru” Citește și: Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 2-2 (1-2) […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare
Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de...
PENSII 2025 | Reforma pensiilor private discutată în primă lectură de Guvernul Bolojan: Ce schimbări pregătesc autoritățile
PENSII 2025 | Reforma pensiilor private, discutată în Guvern Potrivit noilor măsuri discutate, vineri, 8 august 2025, în primă lectură...
Știrea Zilei
TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă
Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...
Curier Județean
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme
Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...