În Lancrăm se va construi o instalaţie pentru arderea deşeurilor medicale şi de origine animală: Ce impact va avea asupra mediului și a sănătății oamenilor din zona? Consilierii locali Sebeș vor vota MÂINE asupra proiectului

Consilierii locali ai municipiului Sebeș vor vota, în cadrul ședinței ordinare care va avea loc mâine, 30 mai, aprobarea documentației P.U.Z. şi a R.L.IJ pentru o instalaţie pentru incinerarea deşeurilor medicale şi a deşeurilor de origine animală, care va fi amplasată în zona Lancrăm.

Potrivit proiectului de hotărâre, impactul pe care l-ar avea poluarea asupra cetățenilor sau a biodiversității este unul minim.

„Din punctul de vedere ai riscurilor naturale putem considera ca ele nu exista.”, se arată în documentul realizat.

Se vor lua totuşi unele masuri astfel:

* pe suprafeţele neocupate de construcţii se va realiza un covor vegetal prin

insamintarea de specii vegetale perene in amestec cu specii graminee (rezistente ia poluarea cu metale grele)

* Se vor realiza plantari de arbori pentru protecţia vizuala si fonica, cu rol mecanic de filtrare a aerului.Acest proiect are ca scop si dezvoltarea durabila a economiei zonei prin activitati non-agricole, in scopul creşterii numărului de locuri de munca in zona si a veniturilor adiţionale. Proiectul vine si ca o dorinţă a administraţiei publice judeţene şi locale, sa ajute la o dezvoltare economică echilibrata în municipiu prin aprobarea unor asemenea investiţii in zona.

Zona este in curs de dezvoltare, tendinţa cu care documentaţia de fata este in total acord. Preconizam că investiţia o sa conducă la dezvoltarea socio-economica a zonei.

Cadrul natural nu prezintă valenţe deosebite, iar construcţiile propuse nu vor afecta sub nici un fel cadrul natural si se vor încadra in aspectul generai al construcţiilor celor mai apropiate.

Din punct de vedere funcţional zona amenajata va cuprinde zona de depozitare temporara a deşeurilor, sub forma unei platforme betonate acoperite pe care se vor amplasa containere etanşe, frigorifice pentru depozitarea deşeurilor, zona de amplasare a stafiei ecologice de neutralizare a deşeurilor, zona de depozitare a containerelor cu cenuşa sub forma unei încăperi închise, zona de curatare si depozitare a containerelor curate.

Masuri pentru protecţia apei

Pentru a se evita poluările accidentale ale apei de suprafaţă şi a apei freatice se recomandă:

• se va asigura la termen verificarea funcţionalităţii motoarelor şi a altor instalaţii din dotare

• se va asigura permanent verificarea rezervoarelor de combustibil a mijloacelor auto care deservesc activitatea

• interzicerea amenajării unor depozite de carburanţi şi uleiuri în alte locuri decât cele care îndeplinesc normele de protecţie a mediului;

• lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara zonei de implementare;

• este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului cu excepţia spălărilor pentru dezinfectare;

• alimentarea cu motorină şi cu lubrifianţi se va face cu asigurarea tuturor condiţiilor de evitare a pierderilor accidentale şi de protecţie a mediului;

• orice poluare a apelor de suprafaţă sau a acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele poluării acesteia, va fi semnalată imediat la Administraţia Bazinală Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba.

Masuri pentru proiecţia solului:

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului Pentru a se evita poluarea solului au fost prevăzute următoarele măsuri:

• se asigură, la termen, verificarea funcţionalităţii motoarelor termice al mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire

• nu sunt amenajate depozite de carburanţi şi uleiuri în alte tocuri decât cele cu dotările corespunzătoare prevederilor legale;

• lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se efectuează numai în locuri special amenajate în acest sens;

• nu se practică spălarea utilajelor şi a mijloacelor auto în cadrul amplasamentului, cu excepţia spălărilor pentru igienizarea mijloacelor de transport a deşeurilor nepericuloase de origine animală;

• alimentarea cu motorină şi cu iubrifianţl a utilajelor se face cu asigurarea tuturor condiţiilor de evitare a pierderilor accidentale şi de protecţie a mediului în locuri special amenajate – staţii de distribuţie carburanţi;

• toate utilajele şi mijloacele auto folosite în activitatea de construire şi apoi în activitatea de incinerare rulează pe drumuri amenajate şi sunt parcate doar pe platformele betonate

• deşeurile pentru incinerare sunt depozitate temporar numai în recipient speciale, amplasate în locuri special amenajate deşeurile rezultate din procesul de incinerare sunt colectate în recipient speciale amplasate în zonă amenajată corespunzător.

Masuri pentru proiecţia biodiversitatii:

Prin implementarea pianului propus nu se va afecta integritatea sitului Natura 2000 Podişul Secaşelor, deoarece:

• nu reduce suprafaţa habitatelor şi speciilor de interes comunitar;

• nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care definesc structura şi/ sau funcţiile ariei naturale protejate de interes comunitar;

• nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, prin urmare nu sunt necesare măsuri pentru reducerea impactului Planului Urbanistic Zonal asupra ariilor naturale protejate.

Măsuri pentru protecţia aerului

Având în vedere măsurile prevăzute se apreciază ca nu vor exista emisii specific sesizabile în zonele sensibile.

Referitor la emisiile nedirijate de COV: Rezervoarele de motorină sunt prevăzute cu senzor de nivel, pipă cu retur la instalaţie pentru colectare emisii în caz de neetanşeitate. Traseul combustibilului (motorină) de la rezervor la motoarele termice din dotarea mijloacelor auto sau a utilajelor auto este etanş, prin conducte. Toate aceste dotări sunt menite să reducă la 0 emisiile nedirijate de COV-uri.

Referitor la emisii de gaze reziduale: emisiile de CO, S02, NOX şi COV rezultate prin combustia motorinei utilizată de mijloacele de transport auto sunt total nesemnificative deoarece:

• intensitatea traficului în incintă va fi redus

• se vor utiliza numai mijloace auto cu noxe reduse şi în limitele legale (EURO 5 şi EURO 6).

