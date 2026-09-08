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Alertă extremă de drone în mai multe județe ale Moldovei: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

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Alertă extremă de drone în mai multe județe ale Moldovei: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă!”

Ieșenii au primit în după amiaza zilei de marți, 9 septembrie 2026, mesaje RO-ALERT cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul!

Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă!

În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se menționa în mesajele RO-ALERT primite de ieșeni.

UPDATE: Mesaje RO-ALERT similare au fost transmise în județele Vaslui și Neamț.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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