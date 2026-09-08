Alertă extremă de drone în mai multe județe ale Moldovei: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă!”

Au început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental de pe Autostrada Sibiu – Pitești: ,,În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%” Lucrările de asfaltare au început pe un tronson experimental al secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), între Cornetu și Tigveni. Lucrările sunt realizate de asocierea de constructori […]