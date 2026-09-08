FOTO | Polițist-erou la Alba Iulia: A prins un hoț în timpul liber, în timp ce se afla în parc cu copiii, și a recuperat bunurile furate ale unei femei

Un polițist din Alba Iulia, agent-sef adjunct de poliție Giurgiu Călin, a intervenit rapid pentru a ajuta o femeie căreia îi fusese furată plasa cu bunuri personale, inclusiv cheile locuinței, deși se afla în parc, în timpul liber, împreună cu copiii săi.

Mai exact, agent-șef adjunct de poliție Giurgiu Călin a avut o intervenție salvatoare după ce a fost sunat de soția sa, care i-a spus că o femeie plânge după ce îi fusese furată plasa cu mai multe bunuri personale.

Deși se afla în parc, în timpul liber, împreună cu copiii săi, polițistul s-a deplasat la locul incidentului și a indetificat persoana bănuită de săvârșirea faptei, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Alba Iulia, și a solicitat sprijinul colegilor săi.

Agent-sef adjunct de poliție Giurgiu Călin, Polițist-erou la Alba Iulia

Potrivit IPJ Alba, aseară, colegul nostru, agent-sef adjunct de poliție Giurgiu Călin, se afla în parc, împreună cu copiii săi, în timp ce soția sa se afla la cumpărături, la un magazin situat în apropierea parcului.

La un moment dat, aceasta l-a sunat și i-a spus că o femeie plânge, deoarece i-a fost sustrasă plasa în care avea mai multe obiecte personale, printre care și cheile locuinței. Călin s-a deplasat imediat la magazinul din care fusese sustrasă plasa, lăsată de femeia, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Alba Iulia, în spațiul destinat bagajelor.

La scurt timp, în apropierea magazinului, colegul nostru a identificat persoana bănuită de săvârșirea faptei, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Alba Iulia, și a solicitat sprijinul colegilor săi.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Față de bărbatul, în vârstă de 34 de ani, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Îl felicităm pe colegul nostru pentru modul în care a acționat și pentru operativitatea de care a dat dovadă. Deși se afla în parc cu copiii săi, a intervenit imediat pentru a ajuta o femeie care se temea că nu va mai putea intra în locuința sa, întrucât printre bunurile sustrase se aflau și cheile acesteia.

Agent-șef adjunct de poliție Giurgiu Călin este polițist de 14 ani și își desfășoară activitatea în cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia.

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