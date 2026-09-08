Ştirea zilei

Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul

Ioana Oprean

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Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul

Un adolescent de 15 ani, din Pianu, a fost reținut de polițiști pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare, după ce a plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au pus în executare un mandat de arestare preventivă, emis la data de 7 septembrie 2026, de Curtea de Apel Alba Iulia, față de un tânăr, în vârstă de 15 ani, din localitatea Pianu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, amenințare și evadare.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Informații de background:

La data de 2 septembrie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 18 ani, din localitatea Pianu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 26 august 2026, tânărul de 15 ani, din localitatea Pianu, ar fi părăsit curtea imobilului unde executa măsura preventivă a arestului la domiciliu, ar fi pătruns în curtea unui imobil în care se afla tânăra de 18 ani și ar fi încercat, împotriva voinței sale, să exercite acte de natură sexuală, însă victima ar fi ripostat și ar fi reușit să-l îndepărteze.

Ulterior, tânărul, având asupra sa un cuțit, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.

Față de acesta, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.

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