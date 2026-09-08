Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul
Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul
Un adolescent de 15 ani, din Pianu, a fost reținut de polițiști pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare, după ce a plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au pus în executare un mandat de arestare preventivă, emis la data de 7 septembrie 2026, de Curtea de Apel Alba Iulia, față de un tânăr, în vârstă de 15 ani, din localitatea Pianu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, amenințare și evadare.
Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
Informații de background:
La data de 2 septembrie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către o tânără, în vârstă de 18 ani, din localitatea Pianu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 26 august 2026, tânărul de 15 ani, din localitatea Pianu, ar fi părăsit curtea imobilului unde executa măsura preventivă a arestului la domiciliu, ar fi pătruns în curtea unui imobil în care se afla tânăra de 18 ani și ar fi încercat, împotriva voinței sale, să exercite acte de natură sexuală, însă victima ar fi ripostat și ar fi reușit să-l îndepărteze.
Ulterior, tânărul, având asupra sa un cuțit, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.
Față de acesta, la data de 2 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cheltuieli nejustificate și nelegale de peste 284.000 de lei la Primăria comunei Noșlac: Audit al Camerei de Conturi pentru anul financiar 2025
Cheltuieli nejustificate și nelegale de peste 284.000 de lei la Primăria comunei Noșlac: Audit al Camerei de Conturi pentru anul financiar 2025 Camera de Conturi Alba a publicat un raport rezultat în urma misiunii de audit financiar derulat la Primăria comunei Noșlac, pentru exercițiul bugetar al anului 2025. Concluzia auditorilor este de ”opinie contrară”, ceea […]
Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști
Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști Un bărbat de 55 de ani, din Ocna Mureș, a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore după ce, în timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, și-ar fi expus organele genitale și ar fi […]
Video | Accident rutier la Sebeș: O mașină a „zburat” într-un perete al unui magazin din zona giratoriului de la Petrom
Accident rutier la Sebeș: O mașină a “zburat” într-un magazin din zona giratoriu Petrom Un accident rutier s-a produs luni, 7 septembrie 2026, în municipiul Sebeș, pe Bulevardul Lucian Blaga. Potrivit martorilor din zonă, o șoferiță a intrat cu autoturismul în peretele de la magazinul Transeuro Grup. Din fericire, în urma eveniementului rutier nu au […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul ministru al Educaţieii, Daniel David, după rezultatele PISA 2025: ,,Analfabetismul funcţional este risc de securitate naţională”
Fostul ministru al Educaţieii, Daniel David, după rezultatele PISA 2025: ,,Analfabetismul funcţional este risc de securitate naţională” Fostul ministru al...
Magazinele și platformele online, reguli noi pentru afișarea datelor de contact ale ANPC: Informațiile, la vedere pentru clienți sau afișate pe prima pagină a site-ului un link vizibil
Magazinele și platformele online, reguli noi pentru afișarea datelor de contact ale ANPC: Informațiile, la vedere pentru clienți sau afișate...
Știrea Zilei
Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a încercat să violeze o tânără de 18 ani și a amenințat-o cu cuțitul
Adolescent de 15 ani, din Pianu, reținut pentru agresiune sexuală, amenințare și evadare: A plecat din arestul la domiciliu, a...
Cheltuieli nejustificate și nelegale de peste 284.000 de lei la Primăria comunei Noșlac: Audit al Camerei de Conturi pentru anul financiar 2025
Cheltuieli nejustificate și nelegale de peste 284.000 de lei la Primăria comunei Noșlac: Audit al Camerei de Conturi pentru anul...
Curier Județean
A aruncat cu substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, într-un magazin din Câmpeni și s-a ales cu ordin de protecție: Bărbat de 42 de ani, reținut de polițiști pentru încălcarea măsurilor dispuse
A aruncat cu substanțe generatoare de mirosuri neplăcute, destinate farselor, într-un magazin din Câmpeni și s-a ales cu ordin de...
Tânăr de 20 de ani, din Zlatna, reținut de polițiști după ce a tâlhărit o vârstnică de 75 de ani, din Alba Iulia: I-ar fi smuls, prin violență, lanțul de aur de la gât
Tânăr de 20 de ani, din Zlatna, reținut de polițiști după ce a tâlhărit o vârstnică de 75 de ani,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătoriți
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătorite Sfânta Maria Mică este sărbătorită...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023, Adormirea...