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Video | Au început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental de pe Autostrada Sibiu – Pitești: ,,În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%”

Bogdan Ilea

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Au început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental de pe Autostrada Sibiu – Pitești: ,,În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%”

Lucrările de asfaltare au început pe un tronson experimental al secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), între Cornetu și Tigveni. Lucrările sunt realizate de asocierea de constructori italieni și români Webuild – Tancrad, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. 

,,Autostrada Sibiu – Pitești (A1), secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni): au început lucrările de asfaltare pe un tronson experimental! Asocierea de constructori italieni și români (Webuild – Tancrad) așterne asfalt, în două straturi succesive, între km 71 și km 71+400.

Operațiunea este importantă pentru stabilirea rețetei finale de asfalt care va fi așternută pe întreaga secțiune 3 a autostrăzii (37,4 km).

La ora actuală, constructorii lucrează pe aproximativ 30% din șantier (în absența Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secțiuni), la:

– tunelul Poiana,

– 14 structuri (poduri și viaducte),

– terasamente.

În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%. Contractul, în valoare de 5,323 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport”, se arată în mesajul publicat de directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit sursei citate, în ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 18%.

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