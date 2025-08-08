În Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr, reeditarea duelului de anul trecut! „Alb-negrii”, iarăși duel cu divizionara secundă

În turul al treilea al Cupei României, CSM Unirea Alba Iulia va întâlni divizionara secundă CSC Șelimbăr, într-o reeditare a duelului de anul trecut, tot în această fază a compețiției

Echipa condusă de Alexandru Pelici va juca miercuri, 13 august, la ora 17.30, cu CSC Șelimbăr, oponenta pe care a învins-o în 2024, scor 2-1 (0-0), goluri marcate de Blănaru și Indrei

Unirea Alba Iulia are în față oportunitatea unei revanșe, echipa sibiană fiind preluată în această vară de Eugen Beza, tocmai antrenorul în fața căruia a fost eliminată în primul baraj de promovare, la penalty-uri, în dubla cu CSM Rm. Vâlcea

CSC Șelimbăr a pierdut în runda inagurală a eșalonului secund, 0-1 la Oradea, iar sâmbătă evoluează acasă cu ASA Tg. Mureș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI